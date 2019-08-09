Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Данилу Беглеца, который ранее был объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках в российской столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Это двенадцатый фигурант, арестованный по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

"Суд удовлетворил ходатайство следствия", - огласила судья. Беглец останется под стражей как минимум до 9 октября.

В суде Беглец пояснил, что работает как индивидуальный предприниматель, женат, имеет двоих детей, гражданство России получил 2 года назад. По его словам, он шел на встречу с партнером по ИП. По версии следствия, Беглец нанес несколько ударов неустановленным сотрудникам Росгвардии.

Беглецу вменяется участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в Москве. "Видеозапись, на которой четко видно, как Беглец наносит удары неустановленным сотрудникам правоохранительных органов, тем самым препятствуя их законной деятельности", - заявила следователь в суде.

"Я не совершал ничего такого, чтобы лишать моих детей отца, как я остался в детстве без отца",- сказал Беглец.