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РИА Новости

Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

19:49, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу арестовал Данилу Беглеца, который ранее был объявлен в розыск по делу о массовых беспорядках в российской столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Это двенадцатый фигурант, арестованный по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия", - огласила судья. Беглец останется под стражей как минимум до 9 октября.
В суде Беглец пояснил, что работает как индивидуальный предприниматель, женат, имеет двоих детей, гражданство России получил 2 года назад. По его словам, он шел на встречу с партнером по ИП. По версии следствия, Беглец нанес несколько ударов неустановленным сотрудникам Росгвардии.
Беглецу вменяется участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 213 УК РФ) в Москве. "Видеозапись, на которой четко видно, как Беглец наносит удары неустановленным сотрудникам правоохранительных органов, тем самым препятствуя их законной деятельности", - заявила следователь в суде.
"Я не совершал ничего такого, чтобы лишать моих детей отца, как я остался в детстве без отца",- сказал Беглец.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
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РосгвардияМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
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Взяли контру. Не успел уйти.
9 августа, 20:00
vvab6
521003
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