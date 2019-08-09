В Москве задержали второго подозреваемого в нападении у метро "Солнцево"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Столичные полицейские спустя две недели задержали второго подозреваемого в нападении с ножом на мужчину, произошедшего у метро "Солнцево", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Видео, на котором двое мужчину бьют третьего, после чего наносят ему, упавшему на лавку, несколько ударов ножом, появилось в соцсетях 23 июля. Спустя некоторое время полицейским удалось задержать одного из участников нападения.

"Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение второго подозреваемого и задержали его на территории Нижегородской области. Им оказался 30-летний ранее судимый приезжий", - рассказали в пресс-службе.