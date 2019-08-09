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РИА Новости

В Москве задержали второго подозреваемого в нападении у метро "Солнцево"

19:49, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМетро Солнцево
Метро Солнцево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Метро Солнцево. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Столичные полицейские спустя две недели задержали второго подозреваемого в нападении с ножом на мужчину, произошедшего у метро "Солнцево", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Видео, на котором двое мужчину бьют третьего, после чего наносят ему, упавшему на лавку, несколько ударов ножом, появилось в соцсетях 23 июля. Спустя некоторое время полицейским удалось задержать одного из участников нападения.
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"Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение второго подозреваемого и задержали его на территории Нижегородской области. Им оказался 30-летний ранее судимый приезжий", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас задержанного доставили в следственные органы для уточнения всех обстоятельств и принятия процессуального решения.
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