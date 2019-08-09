В Минкультуры прокомментировали проект о наказании за съемку в кинозалах

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Действующее законодательство зачастую не позволяет привлечь к административной ответственности "пиратов", которые занимаются незаконной съемкой в кинотеатрах, поэтому Минкультуры подготовило соответствующий законопроект, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что министерство культуры подготовило проект федерального закона, которым предлагается ввести административную ответственность за фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов.

"В отношении запрета на осуществление фото-видео съемки статья 7.12 КоАП содержит квалифицирующий признак – цель извлечения дохода. На практике, пиратов, осуществляющих съемку в кинотеатре, невозможно привлечь к административной ответственности в связи с невозможностью доказать наличие квалифицирующего признака – извлечение дохода", - отметили в пресс-службе.