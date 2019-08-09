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РИА Новости
Культура

В Минкультуры прокомментировали проект о наказании за съемку в кинозалах

19:46, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие кинозала IMAX в многозальном кинотеатре "Синема парк"
Открытие кинозала IMAX в многозальном кинотеатре Синема парк
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Действующее законодательство зачастую не позволяет привлечь к административной ответственности "пиратов", которые занимаются незаконной съемкой в кинотеатрах, поэтому Минкультуры подготовило соответствующий законопроект, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что министерство культуры подготовило проект федерального закона, которым предлагается ввести административную ответственность за фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов.
"В отношении запрета на осуществление фото-видео съемки статья 7.12 КоАП содержит квалифицирующий признак – цель извлечения дохода. На практике, пиратов, осуществляющих съемку в кинотеатре, невозможно привлечь к административной ответственности в связи с невозможностью доказать наличие квалифицирующего признака – извлечение дохода", - отметили в пресс-службе.
В связи с этим предлагается ввести запрет на съемку в кинозалах и административное наказание за нее, пояснили в Минкультуры.
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