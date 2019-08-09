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РИА Новости

Поставки российского дизтоплива на Украину стали рекордными

19:46, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДизельное топливо
Дизельное топливо
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дизельное топливо. Архивное фото
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Импорт дизельного топлива на Украину в июле составил 663 тысячи тонн, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года, поставки из России составили рекордные 315,4 тысячи тонн, сообщили изданию enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.
Правительство Украины с 1 августа ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Ряд его крупнейших импортеров заявили о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из РФ.
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"Импорт дизельного топлива в Украину в июле составил 663 тысяч тонн, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года (550 тысяч тонн ). Поставки из России составили 315,4 тысяч тонн, что стало рекордным объемом за весь период наблюдений", - пишет издание.
Согласно опубликованным данным, из этого объема "Лукойл" отгрузил на Украину 25,3 тысячи тонн в адрес компании "Укрэнерджи". Остальные 290,1 тысяч тонн пришлись на ресурс "Роснефти", поставляемый по системе нефтепродуктопроводов "Самара–Западное направление".
Через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь) по смешанной логистической схеме на Украину поступило 61,5 тысяч тонн ДТ. Крупнейшими импортерами по этому направлению стали "Параллель", "Газтрим" и "Глуско". Остальные 228,6 тысяч тонн были поставлены на украинский рынок через терминалы "ПрикарпатЗападтранса". Крупнейшими импортерами ДТ через украинский участок нефтепродуктопровода стали Wexler, ОККО и WOG.
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