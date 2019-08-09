Поставки российского дизтоплива на Украину стали рекордными

КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Импорт дизельного топлива на Украину в июле составил 663 тысячи тонн, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года, поставки из России составили рекордные 315,4 тысячи тонн, сообщили изданию Импорт дизельного топлива на Украину в июле составил 663 тысячи тонн, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года, поставки из России составили рекордные 315,4 тысячи тонн, сообщили изданию enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Правительство Украины с 1 августа ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Ряд его крупнейших импортеров заявили о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из РФ.

"Импорт дизельного топлива в Украину в июле составил 663 тысяч тонн, что на 20,5% выше объема поставок в июле прошлого года (550 тысяч тонн ). Поставки из России составили 315,4 тысяч тонн, что стало рекордным объемом за весь период наблюдений", - пишет издание.

Согласно опубликованным данным, из этого объема "Лукойл" отгрузил на Украину 25,3 тысячи тонн в адрес компании "Укрэнерджи". Остальные 290,1 тысяч тонн пришлись на ресурс "Роснефти", поставляемый по системе нефтепродуктопроводов "Самара–Западное направление".