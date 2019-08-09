Названо время пуска последней ракеты "Союз" с украинскими комплектующими

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. НАСА сообщило время пуска последней ракеты-носителя "Союз" с украинской системой управления, с помощью которой в конце сентября к Международной космической станции отправят пилотируемый корабль "Союз МС-15" с первым космонавтом ОАЭ.
Ранее сообщалось, что на 25 сентября планируется пуск ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15". Это будет последний старт ракеты "Союз" с украинской системой управления. В экипаж "Союза МС-15" вошли россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. После прекращения эксплуатации "Союза-ФГ" запуски пилотируемых кораблей "Союз" (начиная с "Союза МС-16", стартующего 20 марта 2020 года) будут осуществляться ракетой "Союз-2.1а" с системой управления российского производства.
На сайте НАСА отмечается, что пуск с космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" планируется 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 23.00 мск.
В июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.
Всего с 2001 по 2019 годы осуществлено 69 пусков ракет "Союз-ФГ", из них один аварийный - в октябре 2018 года. Система управления "Союза-ФГ" разработана в НТ СКБ "Полисвит" и изготовлена в ГНПП "Объединение Коммунар" (оба - Харьков, Украина). С 2020 года "Союз-ФГ" сменит ракета "Союз-2.1а", летающая с 2004 года. Ее система управления создана в екатеринбургском Научно-производственном объединении автоматики имени Семихатова.