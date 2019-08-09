Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T19:44Z
https://ria.ru/20190809/1557361497.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155701/89/1557018915_0:0:2916:1641_1036x0_80_0_0_2360e6d994bb7d3a6ded8538f23e444e.jpg
РИА Новости

Названо время пуска последней ракеты "Союз" с украинскими комплектующими

19:44, 9 августа 2019
3186
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и метеорологическим спутником "Метеор-М" номер 2-2 с космодрома "Восточный"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. НАСА сообщило время пуска последней ракеты-носителя "Союз" с украинской системой управления, с помощью которой в конце сентября к Международной космической станции отправят пилотируемый корабль "Союз МС-15" с первым космонавтом ОАЭ.
Ранее сообщалось, что на 25 сентября планируется пуск ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15". Это будет последний старт ракеты "Союз" с украинской системой управления. В экипаж "Союза МС-15" вошли россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. После прекращения эксплуатации "Союза-ФГ" запуски пилотируемых кораблей "Союз" (начиная с "Союза МС-16", стартующего 20 марта 2020 года) будут осуществляться ракетой "Союз-2.1а" с системой управления российского производства.
На сайте НАСА отмечается, что пуск с космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" планируется 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 23.00 мск.
В июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военного летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади.
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
6 августа, 12:45РИА Новости
Стало известно, во сколько обошлось страхование "Союза" с роботом "Федором"
Всего с 2001 по 2019 годы осуществлено 69 пусков ракет "Союз-ФГ", из них один аварийный - в октябре 2018 года. Система управления "Союза-ФГ" разработана в НТ СКБ "Полисвит" и изготовлена в ГНПП "Объединение Коммунар" (оба - Харьков, Украина). С 2020 года "Союз-ФГ" сменит ракета "Союз-2.1а", летающая с 2004 года. Ее система управления создана в екатеринбургском Научно-производственном объединении автоматики имени Семихатова.
4010010
Обсудить 3
Олег СкрипочкаМеждународная космическая станцияСоюзРоскосмосНАСАОАЭРоссияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Росатоме сообщили о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Глобальное потепление
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Лента
новостей
Михаил Сергеевич Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Поезда на Крымском мосту
Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту
Люди с украинским флагом
В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
РЖД сообщили о приостановке движения поездов на участке близ Ачинска
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
Солист группы Би-2 Лева БИ-2 выступает на музыкальном фестивале Нашествие
"Би-2" представили первый альбом супергруппы "Куртки Кобейна"
Взрывы на военном полигоне под Ачинском
Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Астрономы обнаружили 39 галактик, существование которых не могут объяснить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
08:00Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
Лента новостейМолния