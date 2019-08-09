Минкульт подготовил проект о наказании за незаконную съемку в кинотеатрах

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министерство культуры РФ подготовило проект федерального закона, которым предлагается ввести административную ответственность за "пиратскую" съемку в кинотеатрах, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Осуществление фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов, влечет наложение административного штрафа в размере 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 50 часов до 100 часов с конфискацией оборудования, используемого для фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи", - говорится в проекте закона.

Кроме того, повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 100 часов до 150 часов с конфискацией оборудования, используемого для съемки.