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РИА Новости
Культура

Минкульт подготовил проект о наказании за незаконную съемку в кинотеатрах

19:43, 9 августа 2019
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© Fotolia / Mikhail Malyshev Кинозал
Кинозал
© Fotolia / Mikhail Malyshev
Кинозал. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Министерство культуры РФ подготовило проект федерального закона, которым предлагается ввести административную ответственность за "пиратскую" съемку в кинотеатрах, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Осуществление фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов, влечет наложение административного штрафа в размере 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 50 часов до 100 часов с конфискацией оборудования, используемого для фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи", - говорится в проекте закона.
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Кроме того, повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 100 часов до 150 часов с конфискацией оборудования, используемого для съемки.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
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