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РИА Новости

Россия получила возможность поставок пшеницы в Саудовскую Аравию

19:33, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Колосья пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия смягчила требования, предъявляемые к качеству импортной пшеницы, Россия получила возможность поставок этой культуры в королевство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
"Мы получили официальное подтверждение от Саудовской Аравии о смягчении требований к ввозимой пшенице", - сказали в пресс-службе.
В четверг агентство Рейтер сообщило, что Зерновая организация Саудовской Аравии (Saudi Grains Organization, SAGO) откажется от требования по нулевому содержанию клопа-черепашки в импортируемой пшенице. По данным агентства, начиная со следующего тендера, к закупкам планируется допустить пшеницу, в которой доля поврежденного зерна не превышает 0,5%.
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"По мнению Минсельхоза, благодаря расширению сотрудничества с этой страной отечественные аграрии смогут получить дополнительные возможности по поставкам пшеницы за рубеж", - сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ в пятницу.
Саудовская Аравия является одним из ведущих покупателей российского ячменя. Ранее Россия направила в страну пробную партию пшеницы для анализа с целью начать поставки и этой культуры. Основная проблема заключается в требованиях Саудовской Аравии по фитосанитарному контролю, а именно в нулевом содержании так называемого клопа-черепашки в зернах.
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РоссельхознадзорСаудовская АравияРоссияЭкономика
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