Россия получила возможность поставок пшеницы в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия смягчила требования, предъявляемые к качеству импортной пшеницы, Россия получила возможность поставок этой культуры в королевство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.

"Мы получили официальное подтверждение от Саудовской Аравии о смягчении требований к ввозимой пшенице", - сказали в пресс-службе.

В четверг агентство Рейтер сообщило, что Зерновая организация Саудовской Аравии (Saudi Grains Organization, SAGO) откажется от требования по нулевому содержанию клопа-черепашки в импортируемой пшенице. По данным агентства, начиная со следующего тендера, к закупкам планируется допустить пшеницу, в которой доля поврежденного зерна не превышает 0,5%.

"По мнению Минсельхоза, благодаря расширению сотрудничества с этой страной отечественные аграрии смогут получить дополнительные возможности по поставкам пшеницы за рубеж", - сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ в пятницу.