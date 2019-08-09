В результате взрыва под Ачинском пострадал полицейский

КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Сотрудник полиции был тяжело ранен во время взрыва боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае, сообщает мэрия города.
Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По неофициальным данным, взорвалась машина, на которой передвигалась группа военных и полицейских. В Ачинской межрайонной больнице нам подтвердили, что один полицейский находится в тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один вохровец в состоянии средней тяжести. Гражданская женщина от госпитализации отказалась. У всех порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы", - говорится в сообщении.
В мэрии отмечают, что военнослужащего скоро перевезут в военный госпиталь. "Тяжелого" пациента доставят в Краевую клиническую больницу.
В понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.