Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T19:30Z
https://ria.ru/20190809/1557361183.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/89/1557358971_0:417:1036:1000_1036x0_80_0_0_e494b0a0e322fb56a1394024acc78e4d.jpg
РИА Новости

В результате взрыва под Ачинском пострадал полицейский

19:30, 9 августа 2019
533
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Сотрудник полиции был тяжело ранен во время взрыва боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае, сообщает мэрия города.
Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Взрыв в Ачинском районе
Вчера, 18:44РИА Новости
Военные назвали причину нового пожара на военном складе под Ачинском
"По неофициальным данным, взорвалась машина, на которой передвигалась группа военных и полицейских. В Ачинской межрайонной больнице нам подтвердили, что один полицейский находится в тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один вохровец в состоянии средней тяжести. Гражданская женщина от госпитализации отказалась. У всех порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы", - говорится в сообщении.
В мэрии отмечают, что военнослужащего скоро перевезут в военный госпиталь. "Тяжелого" пациента доставят в Краевую клиническую больницу.
В понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
5 августа, 15:43РИА Новости
ЧП и взрывы на военных складах и полигонах в России в 2016-2019 годах
120403
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинский районПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв в Ачинском районе
Военные назвали причину нового пожара на военном складе под Ачинском
РИА
Новости
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Два пассажирских поезда направят в объезд места взрыва под Ачинском
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Число пострадавших при взрыве под Ачинском увеличилось до восьми
Взрывы на военном полигоне под Ачинском
Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв
Лента
новостей
Взрыв на военном складе под Ачинском
При подрыве боеприпаса под Ачинском пострадали девять человек
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Трамп ушел в отпуск
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015.
Франция прокомментировала возможность включения США в "нормандский формат"
Архангельская область
В Финляндии рассказали о радиационном фоне после взрыва под Архангельском
Дизельное топливо
Поставки российского дизтоплива на Украину стали рекордными
Метро Солнцево
В Москве задержали второго подозреваемого в нападении у метро "Солнцево"
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Власти рассказали подробности новых взрывов под Ачинском
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Общежитие военного городка в Каменке расселят после взрывов на складе
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Уцелевшие после пожара под Ачинском снаряды перевезут на другие склады
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Самолеты Ил-76 начали проливку военного склада под Ачинском
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
08:00Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
Лента новостейМолния