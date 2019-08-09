В результате взрыва под Ачинском пострадал полицейский

КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Сотрудник полиции был тяжело ранен во время взрыва боеприпаса под Ачинском в Красноярском крае, сообщает мэрия города.

Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По неофициальным данным, взорвалась машина, на которой передвигалась группа военных и полицейских. В Ачинской межрайонной больнице нам подтвердили, что один полицейский находится в тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один вохровец в состоянии средней тяжести. Гражданская женщина от госпитализации отказалась. У всех порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы", - говорится в сообщении.

В мэрии отмечают, что военнослужащего скоро перевезут в военный госпиталь. "Тяжелого" пациента доставят в Краевую клиническую больницу.

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