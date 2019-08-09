Шанхайский Disneyland закрыли из-за погодных условий

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Шанхайский Disneyland в субботу будет закрыт из-за погодных условий на фоне надвигающегося супертайфуна "Лекима".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями Shanghai Disney Resort, включая шанхайский Disneyland, в субботу 10 августа закрыт", - сообщается на сайте комплекса развлечений в Китае.
Отмечается, что посетители, уже купившие билеты в Disneyland на это число, смогут воспользоваться ими в течение следующих шести месяцев.
Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный" наивысший уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна "Лекима". По прогнозам синоптиков, "Лекима" со скоростью 20 километров в час будет смещаться на северо-запад и к раннему утру субботы достигнет побережья провинции Чжэцзян с максимальной силой ветра 14-16 баллов. После этого он постепенно ослабнет и будут двигаться на север.
Синоптики предупреждают, что в юго-восточных районах Китая в пятницу и субботу ожидаются шквалистый ветер и проливные дожди, есть вероятность наводнений и других катастроф. Синоптики дали рекомендации всем судам вернуться обратно из моря, укрепить портовые сооружения, а жителям оставаться в безопасных местах.