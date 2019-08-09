В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В украинской общине Крыма прокомментировали ситуацию с появлением флага Украины над Судаком.

Ранее советник главы Херсонской областной администрации Украины Богдан Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии и видео с поднятым на возвышенности украинским государственным флагом. По его утверждению, "местные патриоты Украины" подняли флаг в крымском городе Судаке.

"Члены нашей украинской общины в Судаке никакого флага не поднимали. А вот некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки", — сказала РИА Новости глава общины Анастасия Гридчина.

Она выразила уверенность, что после того, как туристы утром проснутся и искупаются "в теплом море", над Судаком будут развеваться флаги России, Украины и Белоруссии "как символ единения наших трех братских народов".

Гридчина посоветовала Ковалеву лучше искать поводы, чтобы похвастаться развитием социально-экономической отрасли своего региона.