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РИА Новости

В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке

18:15, 9 августа 2019
71144
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с украинским флагом
Люди с украинским флагом
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с украинским флагом. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. В украинской общине Крыма прокомментировали ситуацию с появлением флага Украины над Судаком.
Ранее советник главы Херсонской областной администрации Украины Богдан Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии и видео с поднятым на возвышенности украинским государственным флагом. По его утверждению, "местные патриоты Украины" подняли флаг в крымском городе Судаке.
Флаг Украины
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"Члены нашей украинской общины в Судаке никакого флага не поднимали. А вот некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки", — сказала РИА Новости глава общины Анастасия Гридчина.
Она выразила уверенность, что после того, как туристы утром проснутся и искупаются "в теплом море", над Судаком будут развеваться флаги России, Украины и Белоруссии "как символ единения наших трех братских народов".
Гридчина посоветовала Ковалеву лучше искать поводы, чтобы похвастаться развитием социально-экономической отрасли своего региона.
"Видимо, хвастаться только, по сути, нечем, кроме того, что на территории шастают мародеры, грубят фермерам, а представители власти занимаются популизмом", — заключила глава общины.
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Популярные комментарии
Да пусть поднимают, принадлежность Крыма от этого не изменится, а самое главное, не надо с этим бороться и как-то наказывать, если это не правительственные здания. А наоборот, рядом с украинским поднимать российский стяг — у украинских "патриотов" пупки развязываются, когда они видят, что эти два флага рядом стоят.
9 августа, 19:41
Себекхотеп III
16381016
Просто не надо так бурно реагировать России, на все эти вопли укро-поцриотов, своим же ядом сами и потравятся!?))..
9 августа, 20:50
Александр Гриненко
3320021
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