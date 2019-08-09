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РИА Новости

Партия Порошенко предложила сотрудничество политсилам Вакарчука и Тимошенко

19:14, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
КИЕВ, 9 авг - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" предложила депутатам от "Голоса" Святослава Вакарчука и "Батькивщины" Юлии Тимошенко согласовать позиции о представительстве фракций в руководстве Верховной рады и комитетов, сообщила в пятницу первый вице-спикер Ирина Геращенко, переизбранная от политсилы в парламент нового созыва.
"("Европейская солидарность" - ред.) обратилась к политическим силам, которые не являются правящим большинством, в частности, к "Голосу" и "Батькивщине" с предложением совместно согласовать и скоординировать позиции относительно пропорционального представительства фракций в руководстве ВР (Верховной рады - ред.) и комитетов", - написала Геращенко в Facebook.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
7 августа, 08:51Сказано в эфире - Радио Sputnik
Порошенко вернулся. Что ждет его на Украине?Петр Порошенко ночью возвратился на Украину, где за время его отсутствия на него было заведено новое уголовное дело. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин предположил в эфире радио Sputnik, что предпримет в этой связи бывший украинский президент.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит более 240 мандатов в новой Раде, что позволяет им создать однопартийное большинство. Это впервые в истории Украины, когда одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом партия Зеленского самостоятельно может формировать правительство.
Нестор Шуфрич
23 июля, 21:04РИА Новости
Оппозиционный депутат пообещал "стать совестью" партии Зеленского в Раде
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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