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РИА Новости

Франция прокомментировала возможность включения США в "нормандский формат"

19:07, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015.
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015. . Архивное фото
ПАРИЖ, 9 авг - РИА Новости. Вопрос изменения "нормандского формата" не стоит на повестке дня, заявил представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу.
"Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня", - заявил на брифинге представитель французского ведомства, отвечая на вопрос РИА Новости.
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"Нормандская четверка"ФранцияСШАВ мире
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