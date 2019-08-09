Посольство России раскритиковало Госдеп за позицию по событиям 2008 года

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Посольство РФ в США обвинило госдепартамент в политизированном и русофобском подходе к российской помощи Южной Осетии во время нападения на нее Грузии в 2008 году.
Накануне официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус обвинила Россию в "постоянных нарушениях прав грузинского народа на безопасность и собственность" и призвала Москву отменить решение о признании независимости двух республик.
"В Вашингтоне не спешат призвать подопечных в Тбилиси проявить политическую волю и признать ответственность за нападение на российских миротворцев и спящих мирных граждан в Южной Осетии. Вместо этого внешнеполитическое ведомство США в традиционном ему политизированном и русофобском подходе безосновательно продолжает обвинять Россию", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте дипмиссии.
В посольстве РФ напомнили, что именно Россия пришла на помощь Цхинвалу и предотвратила акт геноцида.
"Как показывает практика, США не извлекают уроков из истории и закрывают глаза на преступления грузинских протеже. Именно уверенность в безнаказанности порождает такие трагические события. Рассчитываем, что в Вашингтоне отойдут от подобной практики и на своем примере покажут "друзьям" истинные демократические подходы", - говорится в заявлении.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.