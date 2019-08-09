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РИА Новости

Житель Сербии пытался провезти в фургоне через границу 46 мигрантов

19:01, 9 августа 2019
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© AP Photo / Marko Drobnjakovic, FileМигранты недалеко от от Белграда, Сербия
Мигранты недалеко от от Белграда, Сербия
© AP Photo / Marko Drobnjakovic, File
Мигранты недалеко от от Белграда, Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 авг – РИА Новости. Полиция Сербии задержала на крайнем юге страны близ границы с Северной Македонией водителя фургона с 46 мигрантами внутри, сообщило МВД.
"Сотрудники пограничной полиции на территории Прешево остановили фургон, в котором обнаружили 33 гражданина Ирана, семерых пакистанцев и по три гражданина Эритреи и Афганистана без документов. А.М. 1984 года рождения, который управлял фургоном с регистрационными номерами от другого автомобиля, попытался бежать, но был задержан", - говорится в сообщении ведомства.
Мужчина задержан на 48 часов, прокуратура готовит обвинение в контрабанде людей.
Сербия является одной из стран так называемого "балканского маршрута" для мигрантов, направляющихся из Азии и Африки в государства Евросоюза. Число беженцев и мигрантов, прошедших за последние годы через сербскую территорию, оценивается примерно в миллион человек.
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СербияАфрикаАзияИранВ мире
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