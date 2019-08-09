Житель Сербии пытался провезти в фургоне через границу 46 мигрантов

Мигранты недалеко от от Белграда, Сербия. Архивное фото

Мигранты недалеко от от Белграда, Сербия

© AP Photo / Marko Drobnjakovic, File Мигранты недалеко от от Белграда, Сербия

БЕЛГРАД, 9 авг – РИА Новости. Полиция Сербии задержала на крайнем юге страны близ границы с Северной Македонией водителя фургона с 46 мигрантами внутри, сообщило МВД.

"Сотрудники пограничной полиции на территории Прешево остановили фургон, в котором обнаружили 33 гражданина Ирана, семерых пакистанцев и по три гражданина Эритреи и Афганистана без документов. А.М. 1984 года рождения, который управлял фургоном с регистрационными номерами от другого автомобиля, попытался бежать, но был задержан", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина задержан на 48 часов, прокуратура готовит обвинение в контрабанде людей.