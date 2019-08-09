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РИА Новости

В ЕР выступили против идеи запретить проносить в кинозалы свою еду

18:59, 9 августа 2019
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© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© Fotolia / Tyler Olson
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В "Единой России" выступили против предложения Минкультуры запретить проносить в кинотеатры собственную еду и напитки и заявили о готовности защищать интересы зрителей на общественных слушаниях, сообщает пресс-служба партии.
Ранее стало известно, что министерство культуры подготовило проект федерального закона, которым предлагается запретить проносить продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением купленных в кинотеатре. Отмечается, что руководство кинотеатра может быть наделено правом не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала за нарушения.
Позднее в пресс-службе ведомства РИА Новости уточнили, что возможность введения данной нормы была включена в проект федерального закона после совещания с представителями киноиндустрии, сейчас инициатива проходит стадию общественного обсуждения.
"Поправки Минкультуры в закон о господдержке кинематографии были разработаны после совещания с представителями киноиндустрии. В части запрета на пронос в кинозалы продуктов питания и напитков, за исключением купленных в кинотеатре, они не имеют логического обоснования и учитывают только коммерческие интересы тех торговых точек, которые расположены в кинотеатрах", - приводит пресс-служба слова координатора партпроекта ЕР "Культура малой Родины", первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой.
Елена Драпеко
Вчера, 13:26Культура
Депутат назвала идею о запрете проносить еду в кинотеатры спорной
Она отметила, что кинотеатры посещают "самые разные люди", в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья, а они не могут употреблять в пищу продукцию, которая продается в большинстве кинотеатров. Кроме того, по ее словам, инициатива Минкультуры ограничит в выборе тех, кто придерживается принципов здорового питания. Депутат подчеркнула, что каждый человек имеет право "пить ту воду и есть тот продукт, который считает нужным".
По словам Казаковой, идея Минкультуры также может привести к увеличению общей стоимости похода в кинотеатр.
"Мы считаем, что общественные обсуждения данного вопроса просто необходимы, и будем защищать интересы зрителей", - заключила координатор партпроекта ЕР.
Зрители в кинотеатре
Вчера, 15:21Культура
В Минкультуры назвали инициатора обсуждения запрета проносить еду в кино
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Обсудить 7
Ольга КазаковаМинистерство культуры РФГосдума РФЕдиная РоссияМоскваОбщество
Популярные комментарии
Предлагаю разрешить приходить в кинотеатр не только со своей едой и напитками, но и со своими видео кассетами!
9 августа, 19:36
Петр Грин
780000
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В Минкультуры назвали инициатора обсуждения запрета проносить еду в кино
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