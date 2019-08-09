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РИА Новости

В Пекине из-за непогоды эвакуировали более 600 человек

18:59, 9 августа 2019
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© AP Photo / Andy WongЛюди с зонтами на улице Пекина
Люди с зонтами на улице Пекина
© AP Photo / Andy Wong
Люди с зонтами на улице Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 600 человек эвакуированы в Пекине в связи с непогодой, сообщил пресс-центр властей города.
"К 18.00 по всему городу эвакуировали 651 человека, в том числе 466 человек в районе Миюнь, 163 человека в Хуайжоу и 22 человека в Фэнтае", - говорится в сообщении пресс-центра правительства Пекина, опубликованном в социальной сети Weibo.
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Как сообщается, в пятницу власти Пекина выпустили сразу три погодных предупреждения - в связи с грозой, ливнем и риском бедствия геологического характера. Дожди, как ожидается, продолжатся в отдельных районах города с 9 по 11 августа. Жителям рекомендуется избегать горных и речных районов и проявлять осторожность.
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