В Пекине из-за непогоды эвакуировали более 600 человек

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 600 человек эвакуированы в Пекине в связи с непогодой, сообщил пресс-центр властей города.

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в одном из регионов России. В эфире радио Sputnik эксперты высказали свою точку зрения по этому вопросу.

"Волны жары". Эксперты рассказали об аномальных сюрпризах погоды Климатолог предупредил о риске аномальной жары в одном из регионов России. В эфире радио Sputnik эксперты высказали свою точку зрения по этому вопросу.

Как сообщается, в пятницу власти Пекина выпустили сразу три погодных предупреждения - в связи с грозой, ливнем и риском бедствия геологического характера. Дожди, как ожидается, продолжатся в отдельных районах города с 9 по 11 августа. Жителям рекомендуется избегать горных и речных районов и проявлять осторожность.