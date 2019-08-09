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РИА Новости
Культура

"Би-2" представили первый альбом супергруппы "Куртки Кобейна"

23:04, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСолист группы "Би-2" Лева БИ-2 выступает на музыкальном фестивале "Нашествие"
Солист группы Би-2 Лева БИ-2 выступает на музыкальном фестивале Нашествие
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группа "Би-2" выпустила первый альбом супергруппы "Куртки Кобейна", в котором приняли участие Диана Арбенина, Монеточка, Brainstorm и другие музыканты, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.
"Би-2" объявили о создании проекта "Куртки Кобейна" в конце 2018 года, чтобы объединить музыкантов разных стилей.
Премьерной композицией стала песня "Охота на кузнечиков", созданная вместе с лидером группы "Ночные снайперы" Дианой Арбениной, басистом "Арии" Виталием Дубининым и композитором Юрием Усачевым. Далее артисты записали дуэты с Монеточкой и Борисом Гребенщиковым.
"Сайд-проект "Би-2" "Куртки Кобейна" представляет одноименный альбом! Помимо "Би-2" в проекте принимают участие исполнители, имена которых публике отлично знакомы: Диана Арбенина, Ренарс Кауперс (Brainstorm), Леонид Агутин, Brazzaville, Монеточка, Manizha, Midnight Faces и другие", - говорится в сообщении.
В альбом вошли 11 треков с участием музыкантов разных направлений – это и рок, и электроника, и хип-хоп. Основными авторами песен выстиупили "Би-2", Михаил Карасёв ("Нечётный воин"), Олег Чехов и Диана Арбенина.
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КультураМузыкаНовости культурыМонеточкаНочные снайперыАрияДиана АрбенинаБи-2
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