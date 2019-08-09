Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T18:50Z
https://ria.ru/20190809/1557359834.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149558/26/1495582609_0:120:2501:1526_1036x0_80_0_0_615a83d5a81d87cfdb49b9b247879698.jpg
РИА Новости

Агрегаторов такси могут обязать обмениваться "черными списками" водителей

18:50, 9 августа 2019
3837
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили такси в Москве
Автомобили такси в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Общий для всех компаний-агрегаторов "черный список" водителей такси может быть законодательно закреплен и заработать на базе системы "Аналитика работы такси", технически для этого все уже давно готово, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин.
В четверг на Международном Евразийском форуме такси Евсин заявил, что активный обмен данными о таксистах между агрегаторами позволит создать "черные списки" и повысить безопасность на дорогах.
"Сейчас агрегаторы набирают такую информацию ("черные списки" - ред.), но не всегда ею обмениваются. Я предлагал задействовать в этом государство. У городских властей сейчас нет возможности принудить всех агрегаторов вести этот реестр совместно. Хотелось бы, чтобы было закреплено законодательно. Можно внедрить этот реестр на базе системы "Аналитика контроля такси". Технически давно все готово", - сказал Евсин.
Ранее глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявлял, что власти разрабатывают IT-платформу для контроля такси, в том числе для контроля режима работы и отдыха таксистов, которая может быть готова к концу текущего года. В четверг его заместитель Дмитрий Пронин анонсировал платформу "Аналитика работы такси".
Электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, представленный группой компаний Калашников
Вчера, 16:07Акценты - Радио Sputnik
Не только для армии: "Калашников" разработал электромобиль-таксиРоссийский концерн представил конкурента Tesla
Международный Евразийский форум такси проходит в Москве 8 и 9 августа. В деловой программе двух дней заявлено 17 мероприятий. На форуме представлена выставка новейших образцов специализированных автомобилей, включая беспилотные, которые проходят тестирование в России, а также различное программное обеспечение и услуги для отрасли. По итогам форума будет выпущена Общественная резолюция МЕФТ-2019, которая объединит предложения и инициативы профессионального сообщества. Документ будет направлен в федеральные министерства и ведомства для совершенствования законодательства.
1000012
Обсудить 0
Максим ЛиксутовМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Бурый медведь
В США медведь устроил пожар в полицейской машине
РИА
Новости
Кадр из фильма Любовь и голуби
"Любовь и голуби" стал самым популярным советским фильмом на YouTube
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Huawei представила собственную операционную систему
Электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, представленный группой компаний Калашников
"Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга
Лента
новостей
Самая милая коала Аавстралии 2019
В Австралии выбрали самого милого коалу
Тушение лесных пожаров
"Авиалесоохрана" сообщила о ликвидации более 40 лесных пожаров за сутки
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
"Победа" разрешила провозить ноутбук сверх установленной нормы ручной клади
Пассажирский самолет в небе
"Украэрорух" пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Российские военнослужащие во время преодоления полосы препятствий
Российские военные победили на армейских играх в Приднестровье
Колосья пшеницы
Россия получила возможность поставок пшеницы в Саудовскую Аравию
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
Fitch
Fitch повысило рейтинг России
Тушение лесных пожаров
Власти Якутии погасят долг перед жителями, участвовавшими в тушении пожаров
Экс-директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Экс-директора "Рустави 2" обвинили по делу о злоупотреблении полномочиями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Лента новостейМолния