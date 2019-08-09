РЖД сообщили о приостановке движения поездов на участке близ Ачинска

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские железные дороги приостановили движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово для обеспечения безопасности перевозок пассажиров в Ачинском районе после взрыва снарядов, сообщили РИА Новости в пресс службе РЖД.

Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров в Ачинском районе приостановлено движение поездов по участку Ачинск 2 – Назарово. Поезда №67 сообщением Абакан – Москва и №114 сообщением Новосибирск – Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская. На движение других пассажирских поездов ситуация не влияет", - сообщили в пресс-службе РЖД.

Пресс-служба РЖД уточняет, что обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

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