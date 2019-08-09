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РИА Новости

Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

18:48, 9 августа 2019
6579
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
"Я думаю, что он договорится с президентом (РФ Владимиром) Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, он договорится (с Путиным). Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине", - сказал он в пятницу журналистам.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Трампу выгоден хаос на Украине.
9 августа, 19:14
vpoz47
2000102
Идет гражданская война одной части страны с другой но договариваться о ее прекращении не друг с другом а с третьей стороной. Трамп не решает проблему а просто загоняет ее на новый уровень не решаемости. Со своей стороны мог бы надавить на Киев и стрельба бы прекратилась, и могло бы насупить настоящее перемирие.
9 августа, 19:11
ddekayt
2000002
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