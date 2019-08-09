Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
"Я думаю, что он договорится с президентом (РФ Владимиром) Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, он договорится (с Путиным). Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине", - сказал он в пятницу журналистам.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.