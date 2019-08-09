Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным

"Я думаю, что он договорится с президентом (РФ Владимиром) Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, он договорится (с Путиным). Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине", - сказал он в пятницу журналистам.