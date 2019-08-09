Подмосковье заняло второе место в рейтинге трудового потенциала России

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга RAEX по трудовому потенциалу в России, говорится в сообщении регионального министерства инвестиций и инноваций.

"Московская область вошла в ТОП-3 рейтинга трудового потенциала от агентства RAEX. Подмосковье в рейтинге опередило Санкт-Петербург и заняло второе место", - говорится в сообщении.

"В Московской области уже 10 колледжей работают по системе дуального образования, что позволяет работодателю экономить на подборе и адаптации персонала. Учащиеся, в свою очередь, за счет дуального образования сразу выходят на высокооплачиваемую работу без лишних испытательных сроков", - сказал Хромов.