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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье заняло второе место в рейтинге трудового потенциала России

18:46, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга RAEX по трудовому потенциалу в России, говорится в сообщении регионального министерства инвестиций и инноваций.

"Московская область вошла в ТОП-3 рейтинга трудового потенциала от агентства RAEX. Подмосковье в рейтинге опередило Санкт-Петербург и заняло второе место", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, качество трудовых ресурсов региона является одним из ключевых показателей для инвесторов.
"В Московской области уже 10 колледжей работают по системе дуального образования, что позволяет работодателю экономить на подборе и адаптации персонала. Учащиеся, в свою очередь, за счет дуального образования сразу выходят на высокооплачиваемую работу без лишних испытательных сроков", - сказал Хромов.
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