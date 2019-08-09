Военные назвали причину нового пожара на военном складе под Ачинском

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Отмечается, что в результате пожара, который произошел 5 августа на складе под Ачинском, была нарушена молниезащита склада, выведены из строя молниеотводы хранилищ.
"Девятого августа 2019 года в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом", - говорится в сообщении.
Вследствие этого получил незначительные травмы и порезы стеклом сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада, заявили в ЦВО.
В понедельник 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.