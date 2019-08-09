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РИА Новости

СК предупредил об ответственности за участие в несанкционированных акциях

18:42, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следственный комитет России предупредил об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях в связи с призывами к участию в так называемых "мирных прогулках" по Москве после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Призывы к массовым беспорядкам также караются законом, добавили в СК.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Позже организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа. При этом ранее, 14 июля, 27 июля и 3 августа, в столице проходили не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
"Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом РФ, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы", - добавили в СК.
Следственный комитет напомнил, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем.
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