СК предупредил об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следственный комитет России предупредил об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях в связи с призывами к участию в так называемых "мирных прогулках" по Москве после согласованного митинга на проспекте Сахарова. Призывы к массовым беспорядкам также караются законом, добавили в СК.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Позже организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа. При этом ранее, 14 июля, 27 июля и 3 августа, в столице проходили не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

"Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом РФ, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы", - добавили в СК.