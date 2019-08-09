При подрыве боеприпаса под Ачинском пострадали девять человек

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате вспышки и ударной волны в 500 метрах севернее населенного пункта Каменка при движении поезда на перегоне Улуй-Ачинск.
"По уточненным данным, пострадали девять человек, четверо из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По информации Центрального военного округа, на военном складе под Ачинском "в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой" произошло "воспламенение боеприпаса с последующим подрывом", незначительные травмы и порезы стеклом получил сотрудник вневедомственной охраны.
В понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.