"Любовь и голуби" стал самым популярным советским фильмом на YouTube

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" возглавил рейтинг самых популярных советских фильмов на YouTube-канале киноконцерна "Мосфильм", набрав более 20 миллионов просмотров, сообщает сайт студии.
"Интернет совершил революцию в дистрибуции фильмов. Благодаря Всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката. Недавно количество просмотров фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби" на YouTube-канале "Мосфильма" превысило 20 миллионов с момента размещения", - написали представители организации.
В рейтинг также вошли фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" (18,9 миллионов просмотров), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (18 миллионов просмотров), "Девчата" (16 миллионов просмотров) и другие.