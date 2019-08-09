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РИА Новости

Ученые рассказали, как замедлить развитие болезни Альцгеймера

18:42, 9 августа 2019
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Люди, страдающие от старческой деменции, могут замедлить ее развитие, активно занимаясь спортом или подвергая себя действию других физических нагрузок. Об этом рассказали медики, выступавшие на ежегодной конференции Американской психологической ассоциации в Чикаго.

"Что самое интересное, мы показали, что перемены в образе жизни, в данном случае постоянные занятия спортом, могут подавлять действие тех факторов риска, которые раньше считались неизбежными, в том числе и старения", — заявил Озиома Оконкво (Ozioma Okonkwo) из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США).

В последние годы сразу несколько групп исследователей выяснили, что интенсивные занятия спортом и зарядка заметно улучшают работу мозга. К примеру, в 2008 году австралийские ученые обнаружили, что 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей
Позже их итальянские коллеги показали, что физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами при травмах или освоении новых навыков, а два года назад американские нейрофизиологи обнаружили, что активный образ жизни может замедлять развитие болезни Альцгеймера.
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Оконкво и его коллеги подтвердили, что это на самом деле так, а также нашли новые доказательства того, что занятия спортом и зарядка защищают как здоровых людей из группы риска, так и носителей легких форм болезни Альцгеймера от разрушения нервных клеток и потери памяти.
Они пришли к такому выводу, наблюдая за жизнью полутора тысяч людей, чьи родители стали жертвами старческой деменции из-за накопления белкового "мусора" в их нервных клетках. Все добровольцы были изначально здоровыми и не страдали от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных расстройств.
Все участники этого проекта прошли всестороннюю проверку мозга, а также рассказали ученым о том, какой пищей они питаются, какой образ жизни они поддерживают и чем увлекаются в свободное от работы время. Собрав эти данные, ученые сравнили то, как выглядит мозг этих людей из группы риска с остальными здоровыми людьми, а также сравнили их между собой.
В целом, этот анализ раскрыл классическую картину развития старческой деменции – чем старше был доброволец, тем больше потенциальных следов болезни Альцгеймера присутствовало в его мозге. Эта закономерность, однако, не соблюдалась в одном случае.

"Наши наблюдения указывают на то, что люди позднего среднего возраста, находящиеся в группе риска, но при этом занимающиеся спортом или упражнениями, заметно реже заполучают те изменения в работе мозга, кровеносной системы и других органов, которые связываются с болезнью Альцгеймера. Аналогичным образом, их память и сознание не страдают от старческих проблем", — продолжает Оконкво.

Для этого, как отмечают ученые, не обязательно "убивать" себя в тренажерных залах – первые видимые эффекты появлялись, даже если участники экспериментов тратили всего полчаса в неделю на зарядку или спорт.
Подтвердив существование этого эффекта, ученые проверили, будет ли он существовать среди носителей мутаций, способствующих развитию болезни Альцгеймера, чьи родители или родственники не страдали от старческой деменции.
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Эти эксперименты привели к аналогичным результатам — носители этих вредных вариаций в генов заметно меньше страдали от последствий их присутствия в геноме, если уровень их физической подготовки был относительно высоким.
Все это, как отмечает Оконкво, говорит о том, что пропаганда спорта и физической активности среди пенсионеров и людей из группы риска может заметно снизить частоту развития болезни Альцгеймера и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.
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