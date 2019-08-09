Источник рассказал об отношении ЕС к российскому продэмбарго

БРЮССЕЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Евросоюз продолжает считает российское продовольственное эмбарго неоправданным и отмечает, что большинство, то есть не все затронутые им европейские товары нашли за пять лет действия этого запрета другие рынки сбыта, рассказал РИА Новости источник в Еврокомиссии.
"ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер", - отметил собеседник агентства.
Несмотря на трудности, вызванные этим эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС "был удивительно устойчивым", добавляет он.
"Большинство затронутых продуктов нашли альтернативные рынки, как внутри ЕС, так и за его пределами", - сообщил источник.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.