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РИА Новости

Источник рассказал об отношении ЕС к российскому продэмбарго

18:27, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСбор урожая яблок
Сбор урожая яблок
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сбор урожая яблок. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Евросоюз продолжает считает российское продовольственное эмбарго неоправданным и отмечает, что большинство, то есть не все затронутые им европейские товары нашли за пять лет действия этого запрета другие рынки сбыта, рассказал РИА Новости источник в Еврокомиссии.
"ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер", - отметил собеседник агентства.
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6 августа, 09:59РИА Новости
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Несмотря на трудности, вызванные этим эмбарго, агропродовольственный сектор ЕС "был удивительно устойчивым", добавляет он.
"Большинство затронутых продуктов нашли альтернативные рынки, как внутри ЕС, так и за его пределами", - сообщил источник.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
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Пять лет в обед: как контрсанкции изменили российский аграрный сектор
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ЕвросоюзРоссияЭкономика
Популярные комментарии
ваше отношение нас не интересует. Живите с эмбарго, у вас с/х-во из-за этого имеет очень низкую доходность
9 августа, 18:35
АОАлександр Орлов
2801002
Это какие рынки нашла их продукция? Транзитные поставки санкционки через Белоруссию теперь так называются? Совершенно ясно, что новые рынки не возьмутся ниоткуда, ну не на другую же планету улетает товар? Что-то можно начать производить, что-то - прекратить, производство чего-то увеличить, а чего-то - уменьшить. Но невозможно начать жрать больше, чем в тебя помещается, или заменить в рационе традиционные бананы или рис польскими яблоками.
9 августа, 20:38
Naum Vygodsky
1420000
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