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РИА Новости

Губернатор Югры поручила муниципалитетам решить проблему нехватки парковок

18:26, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила руководителям муниципалитетов найти конкретное решение проблемы, связанной с нехваткой парковок, особенно в крупных городах Югры.
Соответствующее поручение глава региона дала в рамках онлайн-конференции, посвященной теме благоустройства и реализации национального проекта "Жилье и комфортная среда". Встреча прошла в пятницу в Сургуте, участие в ней приняли руководители всех 22 муниципалитетов автономного округа, а также представители общественности.
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По словам Комаровой, вопрос, связанный с дефицитом парковочных мест, особенно во дворах многоквартирных домов, остается актуальным для региона, при этом он тесно связан с градостроительной политикой.
Острее всего проблему ощущают жители крупнейшего города Югры - Сургута, где, как подчеркнул замглавы муниципалитета Алексей Жердев, на 155 тысяч автомобилей приходится 56 тысяч парковочных мест.
Жердев, в частности, отметил, что направлений для решения этого вопроса несколько, в том числе строительство платных паркингов, однако автолюбители неохотно платят за такие услуги. Чиновник пояснил, что только 13% из недавно построенных платных парковочных мест заняты, при этом бизнесмены предлагают систему льгот и скидок автовладельцам. Максимальная стоимость машино-места в таких паркингах обычно не превышает 5 тысяч рублей в месяц, уточнил заместитель главы Сургута.
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"Считаю, что нам в своих программах по благоустройству необходимо определиться с конкретными решениями по каждым улицам и дворам и шаг за шагом их выполнять... Будет поручение: в кратчайшие сроки задачу оценить и дать решение, согласованное с людьми, с вариантами, которые прозвучали", - обратилась глава Югры к руководителям городских и районных администраций.
Она добавила, что крупные города автономного округа действительно серьезно застроены, но даже там существует возможность решить эту проблему.
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Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваХанты-МансийскОбщество
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