Губернатор Югры поручила муниципалитетам решить проблему нехватки парковок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила руководителям муниципалитетов найти конкретное решение проблемы, связанной с нехваткой парковок, особенно в крупных городах Югры.

Соответствующее поручение глава региона дала в рамках онлайн-конференции, посвященной теме благоустройства и реализации национального проекта "Жилье и комфортная среда". Встреча прошла в пятницу в Сургуте, участие в ней приняли руководители всех 22 муниципалитетов автономного округа, а также представители общественности.

По словам Комаровой, вопрос, связанный с дефицитом парковочных мест, особенно во дворах многоквартирных домов, остается актуальным для региона, при этом он тесно связан с градостроительной политикой.

Острее всего проблему ощущают жители крупнейшего города Югры - Сургута, где, как подчеркнул замглавы муниципалитета Алексей Жердев, на 155 тысяч автомобилей приходится 56 тысяч парковочных мест.

Жердев, в частности, отметил, что направлений для решения этого вопроса несколько, в том числе строительство платных паркингов, однако автолюбители неохотно платят за такие услуги. Чиновник пояснил, что только 13% из недавно построенных платных парковочных мест заняты, при этом бизнесмены предлагают систему льгот и скидок автовладельцам. Максимальная стоимость машино-места в таких паркингах обычно не превышает 5 тысяч рублей в месяц, уточнил заместитель главы Сургута.

"Считаю, что нам в своих программах по благоустройству необходимо определиться с конкретными решениями по каждым улицам и дворам и шаг за шагом их выполнять... Будет поручение: в кратчайшие сроки задачу оценить и дать решение, согласованное с людьми, с вариантами, которые прозвучали", - обратилась глава Югры к руководителям городских и районных администраций.