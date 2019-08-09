В Москве за два дня непогоды повредило 23 машины

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Около 40 деревьев повалены в Москве из-за сильного ветра за последние два дня, повреждены от этого 23 автомобиля, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Синоптики с вечера 8 августа до вечера 9 августа ожидали в Москве очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду.
"Действительно, со вчерашнего дня все городские службы были переведены в повышенную готовность, мы в этот период не допустили ни подтоплений, ни сокращения скорости движения по городу ... Мы приняли меры по тому, чтобы в это время вывезти население из парков и скверов, предупредили население об этом... Хотя в это время прогноз погоды немного не оправдался в лучшую сторону - мы ожидали большего количества осадков, более сильный ветер. Тем не менее, в городе 40 деревьев были повалены, и эти деревья упали на 23 автомобиля", - заявил Бирюков.
"Сегодня с утра та же самая работа проводилась. Все эти мероприятия позволили сделать все необходимое, чтобы предотвратить травматизм населения", - заключил Бирюков.