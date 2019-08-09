В Москве за два дня непогоды повредило 23 машины

"Действительно, со вчерашнего дня все городские службы были переведены в повышенную готовность, мы в этот период не допустили ни подтоплений, ни сокращения скорости движения по городу ... Мы приняли меры по тому, чтобы в это время вывезти население из парков и скверов, предупредили население об этом... Хотя в это время прогноз погоды немного не оправдался в лучшую сторону - мы ожидали большего количества осадков, более сильный ветер. Тем не менее, в городе 40 деревьев были повалены, и эти деревья упали на 23 автомобиля", - заявил Бирюков.