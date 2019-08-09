Число пострадавших при взрыве под Ачинском увеличилось до восьми

Ранее сообщалось, что при проведении работ по ликвидации последствий ЧС в Каменке произошел подрыв снаряда, ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль. Медики отмечали, что четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести, один отпущен лечиться амбулаторно, у всех - баротравмы и осколочные ранения.

Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.