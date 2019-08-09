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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве под Ачинском увеличилось до восьми

18:26, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
Перейти в фотобанк
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось до восьми человек, сообщили РИА Новости в межрайонной ачинской больнице.
"Доставлено восемь человек. Четверо госпитализированы, четверо – амбулаторных. Госпитализированные - в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
5 августа, 15:43РИА Новости
ЧП и взрывы на военных складах и полигонах в России в 2016-2019 годах
Ранее сообщалось, что при проведении работ по ликвидации последствий ЧС в Каменке произошел подрыв снаряда, ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль. Медики отмечали, что четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести, один отпущен лечиться амбулаторно, у всех - баротравмы и осколочные ранения.
Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеАчинскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Непонятно, зачем федеральные СМИ пишут о событии, которое может быть интересно только жителям какого-то никому не известного Ачинска? Неужели нет более важных новостей?
9 августа, 19:14
Анатолий Сердюков
4400030
Я думаю, что ситуация не такая страшная, как описывают нам СМИ. Кому это выгодно, конечно западники. У всех взрывается что-то, но именно на России остановились. Хватит.
9 августа, 19:56
Можем Повторить
011008
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