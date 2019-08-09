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РИА Новости

На Тайване один человек погиб от тайфуна "Лекима"

18:24, 9 августа 2019
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© AFP 2019 / Sam Yeh Тайфун "Гони". Илань, Тайвань
Тайфун Гони. Илань, Тайвань
© AFP 2019 / Sam Yeh
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Один человек погиб, многие пострадали от супертайфуна "Лекима" на Тайване, передает агентство Синьхуа со ссылкой на тайваньский центр по чрезвычайным ситуациям.
Еще более 80 тысяч пользователей остались без электричества.
Как сообщается, тайфун оказал меньшее воздействие на остров, чем ожидалось. Местная метеорологическая служба сообщила, что опасность сильного шторма миновала, но тайфун все еще представляет угрозу в северной части Тайваньского пролива.
"Лекима" также повлиял на транспортное сообщение на острове. Более 500 рейсов было отменено и почти 200 задержано.
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