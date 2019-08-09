На Тайване один человек погиб от тайфуна "Лекима"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Один человек погиб, многие пострадали от супертайфуна "Лекима" на Тайване, передает агентство Один человек погиб, многие пострадали от супертайфуна "Лекима" на Тайване, передает агентство Синьхуа со ссылкой на тайваньский центр по чрезвычайным ситуациям.

Еще более 80 тысяч пользователей остались без электричества.

Как сообщается, тайфун оказал меньшее воздействие на остров, чем ожидалось. Местная метеорологическая служба сообщила, что опасность сильного шторма миновала, но тайфун все еще представляет угрозу в северной части Тайваньского пролива.