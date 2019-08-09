Онколог назвал семь симптомов рака

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Сигналами обратиться к врачу следует считать:
—любые необычные кровотечения или выделения;
—уплотнения или утолщения на теле;
—любую длительно не заживающую язву;
—проблемы с кишечником или мочевым пузырем;
—охриплость голоса или длительный кашель;
—расстройство пищеварения или трудности при глотании;
—любые заметные изменения в бородавке или родинке.
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Медик подчеркнул, что рак перестал быть фатальным заболеванием.
"Мы научились его лечить. И даже вылечивать полностью, если болезнь обнаружена на ранних стадиях", — заявил он в интервью журналу "Профиль".
Поэтому, как отметил Абашин, серьезное отношение к первым сигналам болезни в большинстве случаев поможет избавиться от заболевания.
Онколог также посоветовал не игнорировать любые необычные симптомы и обращаться к врачам в случае возникновения малейших подозрений.
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