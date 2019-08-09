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РИА Новости

Онколог назвал семь симптомов рака

18:20, 9 августа 2019
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Сигналами обратиться к врачу следует считать:
любые необычные кровотечения или выделения;
уплотнения или утолщения на теле;
любую длительно не заживающую язву;
проблемы с кишечником или мочевым пузырем;
охриплость голоса или длительный кашель;
расстройство пищеварения или трудности при глотании;
любые заметные изменения в бородавке или родинке.
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Медик подчеркнул, что рак перестал быть фатальным заболеванием.
"Мы научились его лечить. И даже вылечивать полностью, если болезнь обнаружена на ранних стадиях", — заявил он в интервью журналу "Профиль".
Поэтому, как отметил Абашин, серьезное отношение к первым сигналам болезни в большинстве случаев поможет избавиться от заболевания.
Онколог также посоветовал не игнорировать любые необычные симптомы и обращаться к врачам в случае возникновения малейших подозрений.
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Популярные комментарии
Лечится полностью только рак кожи ! Всё остальное просто вытягивание денег и продление мучений (((
9 августа, 18:25
ЮПЮрий Пупкин
5000112
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