Два пассажирских поезда направят в объезд места взрыва под Ачинском

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два пассажирских поезда, в которых находятся порядка 800 человек, планируется направить в объезд места взрыва боеприпаса вблизи железной дороги в Ачинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате вспышки и ударной волны в 500 метрах севернее населенного пункта Каменка при движении поезда на перегоне Улуй-Ачинск.

"В случае невосстановления движения на данном участке пассажирские поезда сообщением Абакан-Москва и Новосибирск-Абакан будут направлены по объездному пути через железнодорожную станцию Красноярск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в поездах №68 и №113 в настоящее время находятся около 800 пассажиров.

Он добавил, что за последние три дня девять пассажирских поездов проследовали по перегону Улуй-Ачинск. "С шестого августа на данном участке железной дороги прошли девять пассажирских поездов", - отметил собеседник.