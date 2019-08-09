Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T18:07Z
https://ria.ru/20190809/1557358300.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155718/51/1557185170_0:197:1431:1002_1036x0_80_0_0_b435a2352e01ff89b227b4c3f0b7b3dc.jpg
РИА Новости

Два пассажирских поезда направят в объезд места взрыва под Ачинском

18:07, 9 августа 2019
602
© РИА Новости / Андрей Денисов / Перейти в фотобанкВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Андрей Денисов
Перейти в фотобанк
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Два пассажирских поезда, в которых находятся порядка 800 человек, планируется направить в объезд места взрыва боеприпаса вблизи железной дороги в Ачинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате вспышки и ударной волны в 500 метрах севернее населенного пункта Каменка при движении поезда на перегоне Улуй-Ачинск.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 17:58РИА Новости
Врачи рассказали о состоянии пяти новых пострадавших под Ачинском
"В случае невосстановления движения на данном участке пассажирские поезда сообщением Абакан-Москва и Новосибирск-Абакан будут направлены по объездному пути через железнодорожную станцию Красноярск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в поездах №68 и №113 в настоящее время находятся около 800 пассажиров.
Он добавил, что за последние три дня девять пассажирских поездов проследовали по перегону Улуй-Ачинск. "С шестого августа на данном участке железной дороги прошли девять пассажирских поездов", - отметил собеседник.
Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
Автомобиль скорой медицинской помощи
8 августа, 13:49РИА Новости
ЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах
000103
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайАчинскПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Власти рассказали подробности новых взрывов под Ачинском
РИА
Новости
Взрыв в Ачинском районе
Военные назвали причину нового пожара на военном складе под Ачинском
Автомобиль скорой медицинской помощи
Врачи рассказали о состоянии пяти новых пострадавших под Ачинском
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Число пострадавших при взрыве под Ачинском увеличилось до восьми
Лента
новостей
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
В результате взрыва под Ачинском пострадал полицейский
Взрывы на военном полигоне под Ачинском
Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв
Пожарный
Жителей Каменки перевозят в соседний поселок после новых взрывов снарядов
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Прокуроры проверят работу госорганов под Ачинском после ЧП
Взрыв на военном складе под Ачинском
При подрыве боеприпаса под Ачинском пострадали девять человек
Глава города Туапсе Владимир Зверев
СК возбудил дело против мэра Туапсе
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Самолеты Ил-76 начали проливку военного склада под Ачинском
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Трамп ушел в отпуск
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку из-за гибели рабочего в Екатеринбурге
Ситуация в Киргизии
В Киргизии спецназ ворвался в офис подконтрольного Атамбаеву телеканала
Работа пожарно - спасательного центра
На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Лента новостейМолния