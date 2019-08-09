Несколько сторонников Атамбаева доставили в МВД на допрос

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Несколько сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставлены в МВД, передает корреспондент РИА Новости.

Белый минивэн с затонированными стеклами привез сторонников Атамбаева в МВД после 20.00 по местному времени (17.00 мск), после чего те вышли из автомобиля и зашли в здание.

Как отмечает агентство akipress, в МВД на допрос доставили Алгу Кылычева, Темирлана Султанбекова, Амантура Жамгырчиева, Эрмека Окенова, Тилека Абдиева.

Ранее на допросе в МВД побывали, в частности, депутаты парламента Киргизии Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина.

Атамбаев сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале - в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.

В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.