Несколько сторонников Атамбаева доставили в МВД на допрос

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Несколько сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставлены в МВД, передает корреспондент РИА Новости.
Белый минивэн с затонированными стеклами привез сторонников Атамбаева в МВД после 20.00 по местному времени (17.00 мск), после чего те вышли из автомобиля и зашли в здание.
Как отмечает агентство akipress, в МВД на допрос доставили Алгу Кылычева, Темирлана Султанбекова, Амантура Жамгырчиева, Эрмека Окенова, Тилека Абдиева.
Ранее на допросе в МВД побывали, в частности, депутаты парламента Киргизии Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина.
Атамбаев сдался силовикам после продолжительных переговоров. Его в сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой привезли в Бишкек. Вначале - в МВД страны, потом перевезли в здание Госкомитета Нацбезопасности.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось.
В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 98 человек. Один боец спецназа погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.