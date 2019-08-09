Власти рассказали подробности новых взрывов под Ачинском

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В ходе разминирования территории у горевшего военного арсенала в Красноярском крае произошел новый взрыв, ранены пятеро человек, сообщается на официальном портале властей Красноярского края.

"При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошел подрыв снаряда, в результате которого ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль", - говорится в релизе.

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