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РИА Новости

Власти рассказали подробности новых взрывов под Ачинском

18:00, 9 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В ходе разминирования территории у горевшего военного арсенала в Красноярском крае произошел новый взрыв, ранены пятеро человек, сообщается на официальном портале властей Красноярского края.
"При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошел подрыв снаряда, в результате которого ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль", - говорится в релизе.
В понедельник на складе начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. Из 20-километровой зоны от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек.
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