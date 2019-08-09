Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме

Игра на нервах. КНДР и США решили повторить пройденное США совсем не просто так подверстали учения с Южной Кореей к выходу из ДРСМД. Они провоцируют взрывного Кима на реакцию, ответом на которую может стать усиление их присутствия в регионе. Только уже не против Пхеньяна. Трамп планирует через него достать Китай.