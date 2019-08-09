Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме

ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Я получил прекрасное письмо от Ким Чен Ына. Это было очень позитивное письмо", - сказал Трамп журналистам.
Он добавил, что в письме Ким Чен Ын также выразил недовольство учениями США и Южной Кореи. В понедельник США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене. По утверждению северокорейского МИД, США расширяют свои враждебные военные действия против КНДР, размещая большое число наступательного военного снаряжения в Южной Корее. Пхеньян утверждает, что США "игнорируют свое обязательство приостановить проведение военных учений", данное на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова в ближайшие две недели, и стратегия США по этому вопросу не изменилась.
В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.
6 августа, 16:14Акценты - Радио SputnikИгра на нервах. КНДР и США решили повторить пройденноеСША совсем не просто так подверстали учения с Южной Кореей к выходу из ДРСМД. Они провоцируют взрывного Кима на реакцию, ответом на которую может стать усиление их присутствия в регионе. Только уже не против Пхеньяна. Трамп планирует через него достать Китай.