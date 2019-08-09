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РИА Новости
Республика Татарстан

В Казани заработал главный операционный центр чемпионата WorldSkills-2019

17:59, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНациональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Национальный чемпионат "Молодые профессионалы". Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Главный операционный центр чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который станет центральным элементом управления чемпионатом, начал работу в столице Татарстана, сообщает оргкомитет соревнований.
В состав главного операционного центра входят руководители организаторов чемпионата – АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", союза "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия), представители министерств и ведомств, задействованных в рамках мероприятия.
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"Система управления проведением WorldSkills Kazan 2019 направлена на объединение усилий всех вовлеченных сторон для эффективного взаимодействия в операционный период чемпионата. Она сформирована на основе анализа лучших мировых практик и имеющегося у Казани опыта разработки и реализации такой системы", - цитирует оргкомитет слова руководителя проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиля Губайдуллина.
Среди задач центра - предупреждение нештатных ситуаций, прогнозирование возникновения вопросов и корректировка операционной деятельности. В рамках финала VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), прошедшего в Казани в мае этого года, система управления проведением чемпионата была протестирована и положительно оценена WorldSkills International.
Операционный центр чемпионата оснащен по последнему слову техники, что должно обеспечить оперативное и грамотное реагирование на любые нештатные ситуации, которые могут возникнуть в ходе соревнований.
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Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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