В Казани заработал главный операционный центр чемпионата WorldSkills-2019

КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Главный операционный центр чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который станет центральным элементом управления чемпионатом, начал работу в столице Татарстана, сообщает оргкомитет соревнований.

В состав главного операционного центра входят руководители организаторов чемпионата – АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", союза "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия), представители министерств и ведомств, задействованных в рамках мероприятия.

"Система управления проведением WorldSkills Kazan 2019 направлена на объединение усилий всех вовлеченных сторон для эффективного взаимодействия в операционный период чемпионата. Она сформирована на основе анализа лучших мировых практик и имеющегося у Казани опыта разработки и реализации такой системы", - цитирует оргкомитет слова руководителя проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиля Губайдуллина.

Среди задач центра - предупреждение нештатных ситуаций, прогнозирование возникновения вопросов и корректировка операционной деятельности. В рамках финала VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), прошедшего в Казани в мае этого года, система управления проведением чемпионата была протестирована и положительно оценена WorldSkills International.

Операционный центр чемпионата оснащен по последнему слову техники, что должно обеспечить оперативное и грамотное реагирование на любые нештатные ситуации, которые могут возникнуть в ходе соревнований.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.