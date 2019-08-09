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РИА Новости
Культура

Премьеры стран ЕАЭС посетили музыкальный фестиваль Tengri Music

17:58, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев с участниками заседания ЕАЭС во время посещения международного музыкального фестиваля Tengri Music
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с участниками заседания ЕАЭС во время посещения международного музыкального фестиваля Tengri Music
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 9 авг – РИА Новости. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по окончании рабочей программы в Чолпон-Ате в Киргизии посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, а перед этим неформально пообщались во время прогулки на небольшом судне по озеру Иссык-Куль.
Все эти мероприятия состоялись по окончании заседания Евразийского межправительственного совета и ряда двусторонних встреч на его полях. Российский премьер Дмитрий Медведев, в частности, провел отдельные беседы с коллегами из Белоруссии, Армении и Киргизии.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев с участниками заседания ЕАЭС во время посещения международного музыкального фестиваля Tengri Music
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с участниками заседания ЕАЭС во время посещения международного музыкального фестиваля Tengri Music
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с участниками заседания ЕАЭС во время посещения международного музыкального фестиваля Tengri Music
Tengri Music - международный фестиваль классической и джазовой музыки под открытым небом. В переводе с киргизского его название означает "небо" или "небесный". Мероприятие проводится для пропаганды классической музыки как одного из важнейших компонентов духовного развития общества. На него приглашаются известные оркестры и исполнители из разных стран. С 2014 года фестиваль ежегодно проводился в Бишкеке. В Чолпон-Ате он проходит в этом году впервые.
На фестивале выступят музыканты из России, Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии, Германии и Австрии, в том числе известный гитарист Артем Дервоед, джазовая прима, вокалистка Карина Кожевникова, меццо-сопрано Хайдемария Обертюр, трубач Ростислав Кочетов, известный армянский тенор Гор Арсенян, выдающаяся киргизская оперная певица Джамиля Раимбекова (сопрано), джазовый мэтр Лев Кушнир (фортепиано).
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КультураЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевБелоруссияРоссияКиргизияАрмения
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