Врачи рассказали о состоянии пяти новых пострадавших под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Пять человек доставлены в межрайонную ачинскую больницу с баротравмами и осколочными ранениями со склада боеприпасов под Ачинском, сообщили РИА Новости в лечебном учреждении.
"Пять человек доставлены с объекта. Госпитализированы четверо. Состояние среднее стабильное. У них баротравмы, осколочные ранения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что при проведении работ по ликвидации последствий ЧС в Каменке произошел подрыв снаряда, ранены пять человек и поврежден автомобиль .