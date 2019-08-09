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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пяти новых пострадавших под Ачинском

17:58, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Пять человек доставлены в межрайонную ачинскую больницу с баротравмами и осколочными ранениями со склада боеприпасов под Ачинском, сообщили РИА Новости в лечебном учреждении.
"Пять человек доставлены с объекта. Госпитализированы четверо. Состояние среднее стабильное. У них баротравмы, осколочные ранения", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что при проведении работ по ликвидации последствий ЧС в Каменке произошел подрыв снаряда, ранены пять человек и поврежден автомобиль .
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