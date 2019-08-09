Врачи рассказали о состоянии пяти новых пострадавших под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Пять человек доставлены в межрайонную ачинскую больницу с баротравмами и осколочными ранениями со склада боеприпасов под Ачинском, сообщили РИА Новости в лечебном учреждении.

"Пять человек доставлены с объекта. Госпитализированы четверо. Состояние среднее стабильное. У них баротравмы, осколочные ранения", - сказал собеседник агентства.