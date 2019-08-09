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РИА Новости
Культура

Военная драма с Владимиром Машковым стала номинантом международной премии

18:15, 9 августа 2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой НТВ Кадр из сериала "Медное солнце"
Кадр из сериала Медное солнце
© Фото : предоставлено пресс-службой НТВ
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Военная драма "Медное солнце" с Владимиром Машковым стала номинантом международной премии Content Innovation Awards, сообщает кинокомпания Карго.
Награды вручают за развитие телевизионного искусства. В 2019 году церемония пройдет 13 октября в Каннах.
Владимир Машков исполнил в многосерийном фильме Карена Оганесяна роль майора Михаила Карякина – дирижера военного оркестра, которому вместе с музыкантами пришлось противостоять боевикам в одной из средне-азиатских республик перед распадом СССР.
Драма вышла на телеканале НТВ в ноябре 2018 года.
Помимо "Медного солнца", за награду поборется еще один российский проект – документальный фильм Елизаветы Листовой "Северный морской путь" о первопроходцах Арктики.
Кадр из сериала Короче
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КультураКино и сериалыНовости культурыКарен ОганесянАрктикаВладимир МашковНТВ (телеканал)СССР
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