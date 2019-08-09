Военная драма с Владимиром Машковым стала номинантом международной премии

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Военная драма "Медное солнце" с Владимиром Машковым стала номинантом международной премии Content Innovation Awards, Военная драма "Медное солнце" с Владимиром Машковым стала номинантом международной премии Content Innovation Awards, сообщает кинокомпания Карго.

Награды вручают за развитие телевизионного искусства. В 2019 году церемония пройдет 13 октября в Каннах.

Владимир Машков исполнил в многосерийном фильме Карена Оганесяна роль майора Михаила Карякина – дирижера военного оркестра, которому вместе с музыкантами пришлось противостоять боевикам в одной из средне-азиатских республик перед распадом СССР.

Драма вышла на телеканале НТВ в ноябре 2018 года.