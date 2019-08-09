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РИА Новости

Жителей Каменки перевозят в соседний поселок после новых взрывов снарядов

17:56, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оперштаб в Красноярском крае по ликвидации ЧС решил перевезти жителей деревни Каменка в поселок Малиновка после новых взрывов снарядов, сообщается на официальном портале Красноярского края.
"Краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение о временном перемещении жителей деревни Каменка в поселок Малиновка", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что из города Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни.
Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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