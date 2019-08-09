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РИА Новости
Омская область

Новую ледовую "Арену Омск" построят к 2022 году

17:54, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАрена Омск
Арена Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Арена Омск. Архивное фото
ОМСК, 9 авг – РИА Новости. Строительство новой ледовой арены в Омске к молодежному чемпионату мира по хоккею планируется начать в 2020 году, а завершить в июле 2022 года, сообщил журналистам в пятницу министр энергетики и ЖКХ Омской области Вадим Марыгин.
"На строительство новой арены будет выделено 10 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов – средства федерального бюджета, а другая половина – за счет вложений компании "Газпром". Намеченная работа - не реконструкция старого здания, а возведение нового комплекса на том же месте. Именно поэтому в первую очередь будет проведен демонтаж сооружения", - сказал Марыгин, слова которого приводятся на сайте министерства.
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Он сообщил, что начало строительства назначено на второй квартал 2020 года, а завершить стройку должны в июле 2022-го.
Новая арена будет больше и по площади, и по высоте: запланировано возведение пяти этажей. Для обеспечения бесперебойного снабжения энергоресурсами нового ледового дворца, энергопотребление которого возрастет в 2-2,5 раза, сети по энергоснабжению будут увеличены с 3 до 7 мегаватт. Мощность теплоснабжения увеличится в два раза. Объем потребления воды также возрастет вдвое.
Осенью 2018 года техническое состояние строительных конструкций "Арены Омск", которая является домашней для местного хоккейного клуба "Авангард", было оценено как аварийное. Из-за проблем со стадионом "Авангард" в сезоне-2018/19 проводил домашние встречи на арене в подмосковной Балашихе. В новом хоккейном сезоне "Авангард" продолжит играть в Балашихе.
Ранее сообщалось, что Омск может принять часть матчей молодежного чемпионата мира-2023, который пройдет в Новосибирске.
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