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РИА Новости

ЦИК намерен сделать выводы о работе избиркомов по итогам кампании

17:48, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По итогам нынешней избирательной будут сделаны серьезные выводы относительно работы избиркомов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Есть претензии к нижестоящим комиссиям, мы все материалы по этому поводу внимательно собираем. Будет очень серьезный анализ после этой кампании, с серьезными выводами", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Мужчина сидит за компьютером
8 августа, 16:49РИА Новости
ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех столицах регионов выберут глав муниципальных образований. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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