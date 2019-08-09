ЦИК намерен сделать выводы о работе избиркомов по итогам кампании

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По итогам нынешней избирательной будут сделаны серьезные выводы относительно работы избиркомов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Есть претензии к нижестоящим комиссиям, мы все материалы по этому поводу внимательно собираем. Будет очень серьезный анализ после этой кампании, с серьезными выводами", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех столицах регионов выберут глав муниципальных образований. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.