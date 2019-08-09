Во Франции рассказали о разрешении спора вокруг российских царских долгов

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Министерство экономики Франции по просьбе РИА Новости прокомментировало требование наследников о выплатах по российским дореволюционным облигациям.

В ведомстве напомнили, что два государства разрешили вопрос "русских займов" 27 мая 1997 года, когда было подписано двустороннее соглашение.

Согласно документу, "Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами".

Таким образом, спор между двумя странами окончательно разрешен, и "Франция воздерживается от любых действий в отношении российской стороны по этому вопросу".

При этом отмечается, что соглашение 1997 года не может лишить частных лиц "права отстаивать свои долговые требования".

Царские займы

В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. В течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков (сегодня эта сумма оценивается в 53 миллиарда евро).

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин отказался от выплат долгов царского правительства.

Французский депутат Франсис Веркамер направил запрос министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену с просьбой разъяснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

Этот вопрос уже поднимался в январе 2018 года — тогда сообщалось, что около 400 тысяч человек — членов французской Ассоциации держателей облигаций царских займов (Afiper) — намерены потребовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды.