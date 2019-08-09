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РИА Новости

Во Франции рассказали о разрешении спора вокруг российских царских долгов

17:50, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкДенежные знаки России 1917-1918 гг.
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Министерство экономики Франции по просьбе РИА Новости прокомментировало требование наследников о выплатах по российским дореволюционным облигациям.
В ведомстве напомнили, что два государства разрешили вопрос "русских займов" 27 мая 1997 года, когда было подписано двустороннее соглашение.
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции – Национальная ассамблея
Вчера, 17:27РИА Новости
Эксперт рассказал о сложностях решения вопроса о займах царской России
Согласно документу, "Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами".
Таким образом, спор между двумя странами окончательно разрешен, и "Франция воздерживается от любых действий в отношении российской стороны по этому вопросу".
При этом отмечается, что соглашение 1997 года не может лишить частных лиц "права отстаивать свои долговые требования".

Царские займы

В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. В течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков (сегодня эта сумма оценивается в 53 миллиарда евро).
Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин отказался от выплат долгов царского правительства.
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Как челобитную царю подаешь?!
Французский депутат Франсис Веркамер направил запрос министру по вопросам государственной службы и бюджета Жеральду Дарманену с просьбой разъяснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Этот вопрос уже поднимался в январе 2018 года — тогда сообщалось, что около 400 тысяч человек — членов французской Ассоциации держателей облигаций царских займов (Afiper) — намерены потребовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды.
Общая сумма лежала в диапазоне от 10 миллиардов до 30 миллиардов евро, однако там же указано, что ожидать выплат не приходится, поскольку Россия уже выплатила Франции "более 330 миллионов евро".
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Министерство экономики ФранцииФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
я же правильно понимаю, что обсуждение глобального вопроса о "царских долгах" начинается с возврата Аляски в родную Российскую гавань?
9 августа, 18:41
Роман Дмитриев
37610071
Экономика в формате 2D, кинь монетку и Земля завертится в твою сторону.
9 августа, 17:52
Hogh-С
29220802
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