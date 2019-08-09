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РИА Новости

"Аэрофлот" отменил два рейса между Москвой и Шанхаем из-за супертайфуна

17:43, 9 августа 2019
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© Фото : NASA Goddard MODIS Rapid Response TeamСупертайфун
Супертайфун
© Фото : NASA Goddard MODIS Rapid Response Team
Супертайфун. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 9 и 10 августа отменяет два рейса между Москвой и Шанхаем из-за супертайфуна, сообщается на сайте перевозчика.
"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, из-за приближающегося к восточному побережью Китая супертайфуна "Лекима", "Аэрофлот" отменяет 9 августа рейс SU208 Шереметьево – Шанхай и 10 августа рейс SU209 Шанхай – Шереметьево", - говорится в сообщении.
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Пассажиры могут внести изменения в оформленную перевозку или оформить вынужденный возврат денежных средств. "Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации.
"Пассажиры, прибывшие в аэропорт, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", - говорится в сообщении.
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Новости - ТуризмАэрофлотМоскваКитайШереметьево (аэропорт)РоссияШанхай
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