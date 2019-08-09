"Аэрофлот" отменил два рейса между Москвой и Шанхаем из-за супертайфуна

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 9 и 10 августа отменяет два рейса между Москвой и Шанхаем из-за супертайфуна, сообщается на Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 9 и 10 августа отменяет два рейса между Москвой и Шанхаем из-за супертайфуна, сообщается на сайте перевозчика.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, из-за приближающегося к восточному побережью Китая супертайфуна "Лекима", "Аэрофлот" отменяет 9 августа рейс SU208 Шереметьево – Шанхай и 10 августа рейс SU209 Шанхай – Шереметьево", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут внести изменения в оформленную перевозку или оформить вынужденный возврат денежных средств. "Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации.