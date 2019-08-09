Экс-главу МВД Польши Витек избрали спикером сейма

ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Эльжбета Витек, ранее занимавшая должность министра внутренних дел и администрации Польши, избрана спикером сейма (нижняя палата парламента) страны, передает корреспондент РИА Новости.

Витек - член правящей партии Польши "Право и справедливость". В начале июня текущего года она сменила на посту главы МВД Йоахима Бруджиньского, который был избран депутатом Европейского парламента. До этого Витек занимала должность пресс-секретаря кабинета министров Польши. В пятницу после обеда в связи с тем, что Витек стала кандидатом на пост спикера сейма, президент Польши Анджей Дуда освободил ее от должности главы МВД.

Во время голосования в пятницу за кандидатуру Витек высказались большинство депутатов сейма. Такой результат прогнозировался в связи с тем, что ее кандидатуру выдвинула партия "Право и справедливость", которая имеет парламентское большинство.

Кроме Витек на пост спикера сейма баллотировались Малгожата Кидава-Блоньска из оппозиционной партии "Гражданская платформа" и Уршула Пославская от Польской крестьянской партии.

Ранее спикер парламента Польши Марек Кухчиньский сложил с себя полномочия. Это связано с тем, что в Польше набирает обороты скандал из-за использования им правительственного самолета. Журналистам стало известно, что нередко во время служебных перелетов Кухчиньского на борту самолета необоснованно находились члены его семьи, а также политики правящей партии со своими семьями. Кухчиньский в свое оправдание заявил, что это не увеличило государственные расходы, но при этом добровольно заплатил 15 тысяч злотых (около 4 тысяч долларов) на благотворительные цели и 28 тысяч злотых (около 7,4 тысяч долларов) в фонд модернизации вооруженных сил.