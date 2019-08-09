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РИА Новости

Экс-главу МВД Польши Витек избрали спикером сейма

17:41, 9 августа 2019
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© Фото : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiЭльжбета Витек
Эльжбета Витек
© Фото : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Эльжбета Витек. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 авг - РИА Новости. Эльжбета Витек, ранее занимавшая должность министра внутренних дел и администрации Польши, избрана спикером сейма (нижняя палата парламента) страны, передает корреспондент РИА Новости.
Витек - член правящей партии Польши "Право и справедливость". В начале июня текущего года она сменила на посту главы МВД Йоахима Бруджиньского, который был избран депутатом Европейского парламента. До этого Витек занимала должность пресс-секретаря кабинета министров Польши. В пятницу после обеда в связи с тем, что Витек стала кандидатом на пост спикера сейма, президент Польши Анджей Дуда освободил ее от должности главы МВД.
Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский
8 августа, 14:00РИА Новости
Спикер парламента Польши подал в отставку из-за скандала с самолетом
Во время голосования в пятницу за кандидатуру Витек высказались большинство депутатов сейма. Такой результат прогнозировался в связи с тем, что ее кандидатуру выдвинула партия "Право и справедливость", которая имеет парламентское большинство.
Кроме Витек на пост спикера сейма баллотировались Малгожата Кидава-Блоньска из оппозиционной партии "Гражданская платформа" и Уршула Пославская от Польской крестьянской партии.
Ранее спикер парламента Польши Марек Кухчиньский сложил с себя полномочия. Это связано с тем, что в Польше набирает обороты скандал из-за использования им правительственного самолета. Журналистам стало известно, что нередко во время служебных перелетов Кухчиньского на борту самолета необоснованно находились члены его семьи, а также политики правящей партии со своими семьями. Кухчиньский в свое оправдание заявил, что это не увеличило государственные расходы, но при этом добровольно заплатил 15 тысяч злотых (около 4 тысяч долларов) на благотворительные цели и 28 тысяч злотых (около 7,4 тысяч долларов) в фонд модернизации вооруженных сил.
Особое недовольство оппозиции вызывает то, что Кухчиньский многократно путешествовал на правительственном самолете вместе с семьей в Подкарпатское воеводство, откуда он родом. Полномочия Кухчиньского скоро должны были закончиться - на 13 октября в Польше назначены очередные парламентские выборы. Уже известно, что Кухчиньский будет в них участвовать по списку правящей партии.
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Марек КухчиньскийМВД ПольшиПольшаВ мире
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