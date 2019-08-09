"Нафтогаз" оспорил в суде порядок определения цены на газ для населения

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подал иск в Окружной административный суд Киева, требуя отменить постановление кабинета министров, которым устанавливается порядок определения цены на газ для населения, сообщается на сайте суда.

Правительство обязало эту госкомпанию продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта, цена "Нафтогаза" для промышленности, средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по продаже газа по цене 7185 гривен за тысячу кубометров (около 280 долларов).

"Нафтогаз Украины" оспаривает постановление кабинета министров, которым были изменены расчеты цены газа для населения. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии судебного производства по иску компании.