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РИА Новости

"Нафтогаз" оспорил в суде порядок определения цены на газ для населения

17:41, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подал иск в Окружной административный суд Киева, требуя отменить постановление кабинета министров, которым устанавливается порядок определения цены на газ для населения, сообщается на сайте суда.
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Правительство обязало эту госкомпанию продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта, цена "Нафтогаза" для промышленности, средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по продаже газа по цене 7185 гривен за тысячу кубометров (около 280 долларов).
"Нафтогаз Украины" оспаривает постановление кабинета министров, которым были изменены расчеты цены газа для населения. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.
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На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость тысячи кубометров "голубого топлива" выросла с 725 гривен в 2013 году (около 90 долларов по действовавшему тогда курсу Нацбанка Украины) до 8549 гривен с 1 ноября 2018 года (около 305 долларов по курсу на эту дату).
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