Эксперты назвали причину появления лишнего веса

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Изменение пищевых привычек привело к наличию лишнего веса у двух миллиардов людей, говорится в специальном докладе Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Специальный доклад МГЭИК обобщил данные о влиянии земледелия и производства продуктов питания на изменение климата. Он призван способствовать принятию правительствами стран решений, которые позволят предотвратить подъем температуры Земли более чем на 1,5 градуса.

"Доступные данные с 1961 года до наших дней показывают, что показатель употребления растительных масел и мяса на душу населения вырос вдвое, количество потребляемых калорий — на треть, <...> изменение модели пищевого поведения способствовало тому, что лишний вес или ожирение наблюдается у двух миллиардов людей", — говорится в докладе.

Ученые отметили, что изменение пищевых привычек — употребление местных продуктов, сокращение количества неиспользованных продуктов, а также продуктов, выращенных без лишних расходов электроэнергии и воды, — позволит затормозить изменение климата.

Авторы доклада обращают внимание, что 20-30 процентов произведенных продуктов теряются или выбрасывается, что приводит к дополнительным "бесполезным" выбросам парниковых газов.