Стандарт школьной формы должен предполагать разнообразие, заявили в Госдуме

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Национальный стандарт школьной формы должен предполагать разнообразие, школьникам надо дать возможность выбора разных вариантов формы, считает зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям" Любовь Духанина.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал газете "Известия", что в следующем году планируется утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Они должны быть более строгими, чем нормы для обычной детской одежды, пояснили в Росстандарте.

"Среди предложений ребят – сделать уникальную форму для каждой школы, повысить ее качество, оставив при этом деловой стиль, неяркие цвета, а также разрешить девочкам самим выбирать между брюками, юбкой или платьем. Национальный стандарт не должен ограничивать возможность такой вариативности", - цитирует Духанину пресс-служба ОНФ с уточнением, что многие подростки, по ее словам, поддерживают идею школьной формы.

По данным опроса, проведенного ОНФ совместно с фондом "Национальные ресурсы образования" в ноябре-декабре 2018 года среди более 1,6 тысячи родителей из 84 регионов РФ, средние расходы российской семьи на школьную одежду для одного ребенка составляют 4035 рублей в год. О том, что эти средства сдаются в школу, сообщили 16% родителей.