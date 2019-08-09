Силовики опечатали офис Атамбаева в Бишкеке

Сотрудники полиции во время столкновений со сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на площади Ала-Тоо в Бишкеке

Сотрудники полиции во время столкновений со сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на площади Ала-Тоо в Бишкеке

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Здание Форума в Бишкеке, где находится офис экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, опечатано силовиками, сообщила РИА Новости в пятницу советник бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева.

"Здание Форума опечатано, на него наложен арест", - сказала она. По словам Жолдубаевой, силовики продемонстрировали постановление Первомайского районного суда Бишкека о наложении ареста на здание.

В здании Форума находятся штаб экс-президента, офисы подконтрольного ему телеканала "Апрель" и ряда организаций, не связанных с Атамбаевым.

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, советница Атамбаева Кундуз Жолдубаева, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали 6 бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Число пострадавших возросло до 98. Один боец спецназа погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.